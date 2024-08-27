خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1446 وشروط القبول عبر hrsd.gov.sa بوابة الدعم الرسمية

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج الحكومية التي يتم تقديمها داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم تقديم مبالغ مالية للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط وذلك من أجل توفير جميع احتياجاتهم الخاصة في الحياة، ويمكن التسجيل في الضمان المطور من خلال اتباع خطوات بسيطة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنها بشرط أن تتوافر الشروط في المتقدم.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1446

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أجل دعم المواطنين من محدودي الدخل وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية من أجل الحصول على حياه كريمة، وهناك العديد من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي يجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على الدعم.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عن خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

قم بالدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

وهنا قم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

وبعد ذلك قم بتفعيل الحساب الخاص بك وتسجيل الدخول عليه، ثم قم بالضغط على أيقونة برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وبعدها عليك بكتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة ثم قم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة.

وبالخطوة الأخيرة قم بالضغط على أيقونة تسجيل وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب الخاص بك.

شروط دعم الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

هنتك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عنها وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي: