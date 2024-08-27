استعلم الآن عن اسمك.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 والشروط الواجب توافرها للتقديم

عملية الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 من الخطوات الأساسية التي يوليها العديد من الأفراد اهتمام بالغ في مسعى للحصول على سكن ملائم، وسكنات عدل 3 أحد أبرز المشاريع السكنية التي تهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين في إطار مشاريع الدولة، وفي هذا السياق سنتناول المعلومات عن كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في هذا البرنامج.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن توفير رابط يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء الأشخاص المقبولين ولإجراء الاستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة عدل الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

في الصفحة الرئيسية الانتقال إلى قسم الأسماء المقبولة للمرحلة الأولى.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على زر الاستعلام.

بعد إتمام هذه الخطوات ستظهر تفاصيل الطلب بما في ذلك حالة القبول أو الرفض.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لتقديم الطلبات وهذه الشروط هي: