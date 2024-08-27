موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 في السعودية وخطوات الاستعلام عنها الكترونيا

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وهو الأمر الذي أراد جميع مواطنين المملكة العربية السعودية خاصة المتقاعدين معرفته حتى يتمكنوا من ترتيب الأولويات الخاصة بهم وشراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وغير ذلك.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في السعودية

في حال إذا كنت من مواطنين المملكة العربية السعودية وأردت الحصول على راتب التقاعد فيجب عليك أن تتأكد من استيفاء الشروط الأساسية التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي على النحو الاتي:

يجب أن يكون الفرد من أصل سعودي كما يجب أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.

يشترط ألا يقل عمر الفرد المتقدم عن 60 عام.

يجب أن يسدد الفرد كافة الرسوم التي تطلبها المؤسسة.

يلزم أن يكون الفرد مشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 120 شهر، كما يجب أن تكون مدة خدمة المتقدم 20 عام على الأقل.

يجب أن يوفر الفرد الأوراق والوثائق التي تؤكد أحقيته في الحصول على راتب التقاعد.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2024

لن تحتاج إلى التوجه إلى مقر المؤسسة للاستعلام عن راتب التقاعد وذلك بعد قيام المؤسسة العامة للتأمينات بالكشف عن بعض الخطوات البسيطة التي تمكن الفرد من الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني، وهي على النحو الاتي:

كخطوة أولى يقوم الفرد بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

وبعد ذلك يقوم بالدخول إلى حساب التقاعد وفتح القائمة الرئيسية.

ثم يقوم بالضغط على (الخدمات الإلكترونية) ثم على خيار (الاستعلام عن راتب المتقاعد).

سيتم نقله إلى صفحة المعلومات الشخصية لكتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي نهاية الأمر يجب أن يضغط على خيار استعلام وستتمكن من معرفة الراتب الخاص بك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

تم الكشف عن أن اليوم الأول من شهر سبتمبر الموافق يوم الأحد هو موعد صرف رواتب المتقاعدين وهو الموافق 28 صفر 1446 هجريا، وبناء على ذلك فإن موعد الصرف النهائي سيكون في أول يوم من كل شهر ميلادي وذلك بعد أن كان في اليوم الخامس والعشرين.