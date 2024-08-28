“دلعي أولادك ونزليها حالا” تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 بأعلى جودة

يمتلك تردد قناة تنة ورنة الجديد شعبية كبيرة جدًا بين عدد كبير من المشاهدين، حيث أن الآباء يقومون بتنزيل هذه القناة لأطفالهم بسبب محتواها المميز والممتع جدًا، بالإضافة إلى أنه لا يقدم أي مشاهد خارجة أو تحد على العنف والكراهية، حيث أن إدارة القناة حرصت بشكل كبير جدًا على توفير محتوى يساعد الأطفال في تعلم الكثير من الأمور الجيدة التي تكون بعيدة تمام البعد عن أي شيء مخالف لقواعد المجتمع وأيضًا التعاليم الدينية الخاصة بنا، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة تنة ورنة الجديد

يمكن تنزيل تردد قناة تنة ورنة الجديد بكل سهولة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، حيث قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي نايل سات، وسوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناة والذي يمكنكم استخدامه لتنزيلها بكل سهولة في النقاط القادمة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11853.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة القناة: HD.

تردد قناة تنة ورنة الجديد على قمر العرب سات

أما بالنسبة إلى تردد هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات ويمكنكم تنزيله بكل سهولة من خلال استخدام البيانات التالية:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

كيفية تثبيت قناة تنة ورنة على جهاز الريسيفر

كذلك إن كنت ترغب في تثبيت القناة فيمكنك ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: