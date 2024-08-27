شبية الايفون بأقل سعر.. تعرف على مواصفات هاتف ريلمي C61 شبيه الايفون الجديد وأهم مميزاته 

أعلنت ريلمي على إصدار هاتفها الجديد الأفضل في الفئة الاقتصادية والاقل سعرا، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف ريلمي C61 قبل الشراء، كما صرحت ريلمي بأنه من أفضل أنواع الهواتف المقاومة للماء والغبار، وأعلنت بأنه يوجد به العديد من المميزات القياسية بالإضافة إلى شكل التصميم الشبيه بالايفون سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف ريلمي C61

يهتم الكثير من الأشخاص بمواصفات هاتف ريلمي سي 61 وذلك للاطلاع على كافة تفاصيله لاتخاذ قرار الشراء ام لا وهي:

نوعية الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة تصل إلى 720×1600 بيكسل جودتها HD+ معالج الهاتف يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة بتردد يصل إلى 1.8 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي للهاتف من نوع Mali G57 نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 مساحة \تخزين 64 جيجا مع 6 جيجا رام. 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا الهاتف دقة عالية حوالي 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف ريلمي C61

قد تعرفنا على اهم المواصفات في الجهاز، ويرغب العديد من المستخدمين الاطلاع على مميزاته الأساسية التي تجعله من أفضل الهواتف التي يمكن تجربتها في الفترة الحالية، ومن مميزاته الآتي: