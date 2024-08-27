خطوات تحديث بطاقة التموين …. ووزارة التموين تحذر تجاهل رسالة التحديث على بون الخبز

خطوات تحديث بطاقة التموين، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطاباً لمديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، والذي يفيد أنه في حالة ظهور رسالة للمواطن على بون الخبز تفيد”سوف يتم اضافة بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024″ لعدد من المواطنين ، وأشارت الوزارة إلى أن عدد البطاقات الواجب تحديثها لا يتخطى الـ 7 آلاف بطاقة تموينية.

خطوات تحديث بطاقة التموين

ومن المقرر أن يتوجه المواطن الذي ظهرت له رسالة على بوم الخبز بالمستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين على أن يكون لديه المستندات الخاصة بالأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم تسليم الملفات إلى ديوان عام الوزارة في كشف يوضح فيه اسم صاحب البطاقة والرقم القومي الخاص به ورقم البطاقة التموينية بالإضافة إلى أسماء المقيدين على البطاقة والرقم القومي الخاص بهم.

وكان الدكتور”أحمد كمال” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن قرار وقف بطاقات التموين، هو يخص فئة معينة والتي لا تتخطى الـ 7000 بطاقة تموينية فقط وذلك بسبب عدم استكمال بعض البيانات الخاصة بهم .

وأضاف “كمال” أن الوزارة تعمل دائماً على طرح الاحتياجات المطلوبة على بطاقة التموين، مشيراً إلى أن حوالي ما يقرب من 62 مليون مواطن مستفيد من منظومة السلع التموينية.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين