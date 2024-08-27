الموارد البشرية السعودية تعلن.. موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة 

ازداد البحث من قبل العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حول موعد إجازة اليوم الوطني لعام 1446، التي يعتبر من أهم المناسبات الاجتماعية التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية على موعد ومدة الإجازة لهذا اليوم وذلك لحرص الجميع على التخطيط الجيد لهذه المناسبة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

متى إجازة اليوم الوطني 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية طبقا لتعليمات الحكومة بأن بداية الاجازة الخاصة باليوم الوطني ستكون بداية من يوم الاثنين 23-9-2024 وتستمر لمدة 4 أيام، وقد أوضحت بأن الاجازة تشمل كافة مؤسسات الدولة سواء كانت الحكومية او الخاصة وأيضا المدارس والبنوك، احتفالا بهذه المناسبة المميزة التي تمر على الدولة، وأكدت بأن مدة الاجازة بالكامل مدفوعة الأجر.

ما هي أهم مظاهر الاحتفال باليوم الوطني

بعد التعرف على موعد اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة على الطريقة التي يتم اتباعها للاحتفال بهذه المناسبة وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: