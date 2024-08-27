اعرف امتى.. التقديم في قناة القبول المباشر بالجامعات الحكومية العراق 2024-2025

التقديم في قناة القبول المباشر بالجامعات الحكومية العراق 2024-2025، يستعد طلاب السادس الاعدادي للتسجيل في الجامعات الحكومية لاستكمال مسيرتهم التعليمية التي وصلوا إليها بعد جهد كبير على مدار المراحل السابقة، قرار فتح باب التقديم كان ينتظره الطلاب بفارغ من الصبر من شتى المحافظات العراقية، وأخيراً قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد التقديم،

مما حددت مهلة لاستقبال طلبات القبول المباشر، حيث يتم التقديم حسب الشروط المعلن عنها ونسبة النجاح التي حصل عليها الطلاب، وأكدت التعليم العالي العراقية بأن التسجيل يتم إلكتروني وبعد فحص الطلبات يتم بدء اختبارات القدرات للطلاب خريجي الدراسة الاعدادية جميع الفروع العلمية، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على تفاصيل التقديم في قناة القبول المباشر بالجامعات الحكومية العراق 2024-2025.

التقديم في قناة القبول المباشر بالجامعات الحكومية العراق 2024-2025

مساء الأمس الأثنين الموافق 26 من أغسطس 2024 قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بالإعلان رسمياً عن فتح باب التقديم المباشر للجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024-2024 خريجي الإعدادي تطبيقي واحيائي وأدبي وعلمي وفنون، حيث انطلقت عملية التسجيل بشكل فعلي 26-8-2024

ومن المقرر أن تستمر عملية استقبال طلبات التسجيل في قناة القبول المباشر بالجامعات الحكومية يوم الأحد الموافق 8 من سبتمبر المقبل 2024، والجدير بالذكر أن هناك اختبارات هامة يؤديها الطلاب بعد انتهاء التقديم والتي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

رابط التقديم في القبول المباشر الجامعات الحكومية العراقية