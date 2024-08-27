هل أنت مستحق أم لا.. طريقة الاستعلام على نتائج سكنات عدل 3 وموعد بدء تسجيل المرحلة الجديدة 

يعاني العديد من المواطنين بالجزائر من عدم امتلاكهم شقق سكنية مناسبة وتعمل الحكومة جاهدة على توفير الدعم لكافة المواطنين هناك، ويتم التساؤل بعد التسجيل في سكنات عدل 3 على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على نتيجة القبول، كما يرغب بعض المواطنين التسجيل في الدفعة الجديدة ويتم التساؤل على موعد التقديم الجديد سنتعرف عليها في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على سكنات عدل 3

أوضحت وزارة الإسكان الجزائرية أنه يمكن لكافة المواطنين الاستعلام على نتيجة القبول الخاصة بهم لسكنات عدل 3، وقد أعلنت بأنه يتم الاستعلام على النتيجة الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة عدل من هنا .

سجل الدخول على الموقع من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بك.

بعدها يتم الضغط على الخدمات الالكترونية، واختر منها المقبولين بسكنات عدل 3.

ويطلب الموقع بعض البيانات الشخصية لمقدم الطلب، والتي يجب التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

ثم يتم الضغط على استعلام، وستجد كافة التفاصيل الخاصة بك على الشاشة.

متي يتم التسجيل في المرحلة الجديدة من سكنات عدل

بعد الاطلاع على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على سكنات عدل 3 يتساءل بعض المواطنين على موعد التسجيل في الدفعة الجديدة، وقد صرحت وزارة الإسكان الجزائرية بأنه يتم التسجيل بعد الانتهاء من فرز طلبات المرحلة الأولى وإعلان نتيجتها بالكامل، وأوضحت بأنه من الضروري توافر الشروط التالية في المتقدم: