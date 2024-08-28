” من هنا” التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 خطوة بخطوة عبر ghanem.dz وأهم الشروط

قامت الحكومة الجزائرية بطرح منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك حتى تساعد ربات المنزل في عيش حياة كريمة، وأيضًا لكي يتخطوا معًا الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كذلك فإن هذه المنحة تهدف بشكل أساسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للنساء داخل دولة الجزائر الغير قادرات على العمل، وأيضًا للفئة التي تعول أسرهم كذلك فإن هذه المبادرة تأتي كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الحكومة الجزائرية للعديد من فئات المجتمع الأكثر ضعفًا.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

حتى تتمكن من التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت يجب استيفاء مجموعة من الشروط الهامة جدًا التي وضعتها الحكومة الجزائرية، وذلك لمعرفة الأشخاص المستحقين على هذا الدعم بالفعل وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا أن تكون المرأة المتقدمة حاملة الجنسية الجزائرية، كذلك أن تكون مقيمة بصورة دائمة داخل دولة الجزائر.

كما يشترط أن يكون عمر المتقدمة ما بين 19 إلى 60 عام.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون المتقدمة من فئة محدودي الدخل أو أن لا يكون لديها عمل منتظم أو دخل ثابت.

وأيضًا يجب أن لا تكون المتقدمة مالكة لأي أراضي أو عقارات ذات قيمة عالية.

كذلك يشترط أن تكون أن تقوم المتقدمة بتقديم جميع الوثائق الرسمية التي تثبت أهليتها للحصول على هذه المنحة.

وأخيرًا يشترط أن لا يكون لديها أي سجل تجاري باسمها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها لتتمكن المرأة من التقديم في هذه المنحة التي تم إطلاقها من قبل الحكومة، وتتمثل خطوات التقديم فيما يلي: