متى بداية العام الدراسي.. حقيقة تأجيل الدراسة في الجزائر وماهي تواريخ الاجازات الرسمية خلال العام

في إطار متابعة التطورات التعليمية في الجزائر يتجلى الاهتمام المتزايد حول قرار تأجيل الدراسة للعام الدراسي 2024/2025 وهذا القرار يشكل نقطة تحول هامة في النظام التعليمي، ويثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على الطلاب والمعلمين على حد سواء كما يتوافق هذا التأجيل مع الإجازات الرسمية المقررة في العام الدراسي، ويتطلب فهم دقيق لكيفية تأثير هذه التغييرات على الجدول الزمني الأكاديمي والأثر المحتمل على سير العملية التعليمية.

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في الجزائر

نفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية جميع الأنباء التي تتحدث عن احتمال تأجيل بدء العام الدراسي الجديد وقد انتشرت شائعات على منصات متعددة تشير إلى تأجيل بداية الدراسة ومنح إجازة إضافية لمدة 10 أيام وفي بيان رسمي أوضحت الوزارة أن:

العام الدراسي الجديد سيبدأ في 21 سبتمبر 2024 لكافة المراحل التعليمية.

الإدارات المركزية ستشرع في التحضيرات للموسم الدراسي الجديد اعتبارا من 1 سبتمبر وذلك بقرار رسمي من وزارة التعليم الجزائرية.

المعلمون سيبدأون استعداداتهم اعتبارا من 7 سبتمبر.

الإجازات الرسمية خلال العام في الجزائر

بجانب إعلان الوزارة عن تأجيل بدء العام الدراسي وأصدرت أيضا جدول العطل الرسمية للعام الدراسي الحالي والتي تشمل التواريخ التالية: