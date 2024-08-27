سعر الفراخ انهارده.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 وأسعار البيض بجميع انواعه

في إطار متابعة دقيقة لتحركات الأسواق نقدم لكم تحديث حول أسعار الدواجن والبيض ليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 وتأتي هذه التحديثات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بأسواق المواد الغذائية وتلعب الأسعار دور محوري في تشكيل القرارات الشرائية للمستهلكين.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 استقرار ملحوظ حسب أحدث تقارير بورصة الدواجن الرئيسية واليك تفاصيل أسعار الدواجن كالتالي:

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في البورصة بين 65 و66 جنيه للكيلو بينما ارتفعت في الأسواق إلى ما بين 75 و76 جنيه.

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو في البورصة ما بين 85 و86 جنيه للكيلو وارتفعت في الأسواق إلى 95 و 96 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء حوالي 64 جنيه في البورصة وارتفع في الأسواق إلى 74 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات في البورصة بينما بلغ في الأسواق 120 جنيه.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 165 و 175 جنيه تبعا لتباين الأسعار في الأسواق.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم استقرار ملحوظ تبعا لآخر تحديثات بورصة الدواجن المصرية مع تباين في الأسعار حسب النوع وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية: