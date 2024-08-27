رابط الاستعلام على اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية.. تعرف على شروط التسجيل

قدم العديد من الأشخاص للالتحاق بالكلية العسكرية العراقية ويسود حالة من القلق على نتيجة القبول بالجامعة وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه يمكن الاستعلام على نتيجة القبول إلكترونيا وأوضحت خطوات الاستعلام، كما صرحت بأن من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ليتم الموافقة على طلب التحاقهم بالكلية العسكرية سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على اسماء المقبولين بالكلية العسكرية

تساءل العديد من الطلاب بالعراق على الخطوات الصحيحة للاستعلام على نتائج القبول الخاصة بهم في الكلية العسكرية، وقد أوضحت وزارة الدفاع العراقية أنه يتم الاستعلام على النتيجة طبقا للخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الدفاع بالعراق من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال حسابك الرسمي، واختر الاستعلام على نتيجة القبول.

بعدها يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية التي ترغب في الحصول على نتيجته، واضغط على استعلام.

سيتم عرض النتيجة على الشاشة سواء تم قبول الطالب أم لا.

ضوابط التسجيل في الكلية العسكرية بالعراق

تعتبر الكلية العسكرية العراقية هي حلم معظم الشباب بالعراق، ويرغبون الالتحاق بها، ولكن أوضحت وزارة الدفاع العراقية بأنه من الضروري توافر بعض الضوابط الهامة، وهي كالتالي: