تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب والنايل سات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

لكل محبي الدراما التركية والمحتوى الترفيهي المتميز، إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقدم تجربة ترفيهية فريدة، حيث تجمع بين أفضل المسلسلات القديمة والحديثة بالإضافة إلى برامجها المتنوعة، فضلاً عن المحتوى الثقافي، الإخباري، والوثائقي، تعتبر هذه القناة شاملة وتلبي أذواق المشاهدين المختلفة، مما جعلها تحقق مكانة بارزة بين القنوات في منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرز العروض التي تبثها القناة هو مسلسل “قيامة عثمان” بجزئه السادس، الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم ويترقبه الجمهور بشغف.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن مشاهدة قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وبدر سات، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الفجر على نايل سات

تردد القناة هو: 12034.

اما معامل الاستقطاب: أفقي .

ومعدل الترميز: 27500.

أخيرا معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر علي عرب سات

تردد القناة هو: 11034.

اما معامل الاستقطاب: عمودي .

ومعدل الترميز: 5000أخيرًا معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر علي بدر سات

تردد القناه هو: 11998

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين، بناءً على مواعيد عرض الأجزاء السابقة، حيث تم عرض الموسم الأول في 20 نوفمبر 2019، والموسم الثاني في 7 أكتوبر 2020، والثالث في 6 أكتوبر 2021، والرابع في 5 أكتوبر 2022، والخامس في 4 أكتوبر 2023، ومن المهم الإشارة إلى أنه بمجرد بدء عرض الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان، سيتمكن الجميع من متابعة المسلسل حصريًا عبر قناة الفجر الجزائرية.