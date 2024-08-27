وزارة المالية العراقية.. تحذير إليكم الفئات المشمولة بقطع راتب الرعاية الإجتماعية 2024.. طريقة الاسترجاع

أصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرا تحذير إلى جميع المواطنين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية مشيرة إلى أنه سيتم قطع الرواتب عن بعض الفئات، تبعا للمعايير الجديدة التي تم تحديثها للعام 2024 وهذا التحذير يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الاجتماعية وضمان توزيع الدعم المالي بشكل عادل تبعا لمتطلبات الفئات الأكثر احتياج.

تحذير وزارة المالية من قطع رواتب الرعاية الاجتماعية

في خطوة تهدف إلى ضبط جودة برنامج الرعاية الاجتماعية أكدت وزارة المالية أن هناك فئات محددة سيتم قطع رواتبهم بناء على معايير جديدة تتعلق بالدخل والمستوى الاقتصادي، وقد شملت التعديلات المستفيدين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة أو الذين يتم اكتشاف أن دخلهم تجاوز الحدود المقررة وعلى المستفيدين التأكد من تحديث بياناتهم، والالتزام بالمتطلبات الجديدة لتجنب أي انقطاع في الدعم وقدمت إجراءات واضحة لاسترجاع الحقوق ويطلب من الأفراد تقديم طلبات تظلم مرفقة بالوثائق الداعمة إلى الهيئة المعنية لمراجعة حالتهم.

أسباب الإيقاف النهائي لراتب الرعاية الاجتماعية في العراق

تشمل الأسباب التي تؤدي إلى الإيقاف النهائي لراتب الرعاية الاجتماعية في العراق ما يلي:

الحصول على راتب إضافي إلى جانب راتب الرعاية.

أن يكون للمواطن سيارة.

وجود قروض قائمة.

ممارسة الأنشطة التجارية.

الزواج للمرة الثانية بالنسبة للنساء.

تعتبر هذه العوامل بمثابة دلالات على تحسن الوضع المالي للمستفيد ويتطلب إيقاف الراتب بشكل دائم ويمكن أن يتوقف الراتب بشكل مؤقت في حال: