“بـالـزيــادة 100.000 دينــار“ وزارة المالية العراقية تُعلن موعد صرف “رواتب المتقاعدين“ شهر أيلول 2024 بالعراق والاستعلام عن الراتب

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين حيث أن جميع المستفيدين يرغبوا في التعرف على الموعد المحدد للصرف، كما انتشرت مجموعة من الأخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين الشهر الجاري وهذا ما جعل الجميع يتساءل حول حقيقة ذلك الأمر وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن رواتب المتقاعدين من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لكبار السن وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، كما أن هذا الراتب يعد رسالة شكر على الجهود التي بذلوها أثناء فترة العمل.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أصبح الآن من السهل على جميع المتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم وهذا بمجرد استخدام الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في العراق، ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

عند الاستعلام عن رواتب المتقاعدين يرجى زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية وهذا عبر الرابط الرسمي. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. في تلك الخطوة قم بالنقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين للشهر الحالي. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات يرجى تدوينها بشكل دقيق. أخيرا يرجى الضغط على زر بحث وسوف تحصل على جميع البيانات حول راتبك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يجب العلم أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف رواتب هذا الشهر يوم الأحد الموافق 1 من سبتمبر كما أكدت الوزارة على أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا في حال إذا قابل عطلة رسمية أو أسبوعية، أما فيما يخص وجود زيادة في الرواتب فتلك الأخبار ليس لها صحة من الأساس وسوف يتم صرف الراتب كما هو.