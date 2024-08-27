“وزارة التربية الوطنية” موعد بداية الدراسة في الجزائر ورزنامة العطل المدرسية 2024-2025

لقد وضحت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر موعد بداية العودة إلى المدارس والعام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات والإداريين والمدرسين في الدولة، حيث مع اقتراب موعد بداية الدراسة في الجزائر يرغب العديد التعرف على الموعد المحدد لبداية الدراسة في جميع المدارس حيث الوزارة الخطة الدراسية لهذا العام كما وضحت موعد بدء الدارسة لجميع الطلاب في المراحل التعليمية لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

موعد بداية الدراسة في الجزائر

في البداية وضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بأن موعد بداية العام الدراسي سوف يكون في يوم 21 من شهر سبتمبر لعام 2024 طبقاً لتعليمات الوزارة للخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي سوف تنفذها الوزارة هذا العام كما سوف يتم استقبال المدرسين والإداريين في يوم 7 من شهر سبتمبر لعام 2024 لكن جميع الطلاب والطالبات سوف يلتزموا بالحضور من يوم 21 من شهر سبتمبر وليس هناك تأخير في موعد بدء الدراسة داخل نطاق الجزائر لهذا العام الدراسي الجديد.

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