عيش التوفير.. عروض كازيون اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 بجميع الفروع خصم حتى 50%

عروض كازيون اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، يقد كازيون اقوى العروض والخصومات اليومية على السلع والمنتجات المختلفة، كما تصل نسبة الخصم حتى 50%، يحمل كازيون اليوم شعار عيش التوفير نظراً لما يقدم من عروض بأسعار مخفضة للغاية مقارنةً بباقي المحلات والأسواق، كازيون علامة مميز في عالم التسوق، هناك فروع كثيرة لهايبر ماركت كازيون على مستوى الجمهورية،
كما هناك خدمة التوصيل حتى باب المنزل، كما يحصل العملاء على تخفيض عند طلب السلع والمنتجات أونلاين كما يمكنكم استرجاع المنتجات وتبديلها بكل سهولة، تشمل العروض المقدم من كازيون اليوم الادوات المدرسية والخضروات والفواكه والارز والمكرونة والمعلبات ومنتجات الألبان، ولمعرفة المزيد من عروض كازيون اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 ترقبوا معنا التقرير التالي.
عروض كازيون اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024
أعلنت سلسلة هايبر ماركت كازيون عن أقوى العروض التي تتعلق بالعودة للمدرسة وعروض على الكثير من السلع الغذائية والأدوات المنزلية، على أن تبدأ العروض المعلن عنها بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس الجاري 2024 وتستمر هذه العروض بجميع الفروع على مستوى الجمهورية حتى يوم الاثنين الموافق 2 من سبتمبر 2024، وعند طلب المنتجات من خلال تطبيق أورنج كاش بالمحفظة الإلكترونية تحصلون على خصم 25% على أكثر من 1000 سلع ومنتج.
كتالوج عروض كازيون اليوم 27-8-2024
أسعار الأدوات المدرسية في كازيون اليوم
- زجاجة مياه بلاستيك 640 مل بسعر 29.95 جنيه.
- بريما زجاجة 1 لتر بلاستيك بسعر 39.95 جنيه.
- بريما لانش بوك مقسم بسعر 59.95 جنيه.
- ستيكر ديزني حجم كبير 11 جنيه.
- مقلمة مستطيلة 36.95 جنيه.
- بريما علبة اقلام برونز 10 قطع بسعر 49.95 جنيه.
- بريما 4 أقلام جام 13.95 جنيه.
- مسطرة بلاستيك 30 سم بسعر 5.95 جنيه.
- استيكا 2 قطعة + براية ديزني مجسمة 11.95 جنيه.
- كشكول مسطر 56 ورقة 7.95 جنيه.
- علبة الوان بريما 12 لون بسعر 30.95 جنيه.
- حافظة كبسولة بسعر 7.95 جنيه.