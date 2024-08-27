“فـــرصــة توظيــف 20854 مفتــش“ كيفية التقديم في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة للذكور والاناث 2024 بالجزائر algeriepolice.dz

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر عن مسابقة توظيف مفتشي الشرطة كما أوضحت أنه يمكن التقديم من قبل السيدات والرجال والهدف من تلك المسابقة هو توفير عدد من الوظائف الخالية داخل الدولة وذلك من أجل تقليل نسبة البطالة داخل الدولة ومساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على فرص عمل جيدة حيث أن الدولة تسعى بشكل مستمر نحو توفير مستوى اقتصادي أفضل لدى المواطنين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسابقة توظيف مفتشي الشرطة

لكل من يرغب في التقديم على مسابقة توظيف مفتشي الشرطة في جميع أنحاء الجزائر يجب العلم أن التقديم سوف يكون متاح من يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس، كما أوضحت أن التقديم سوف يتم من خلال الذهاب إلى مكتب التوظيف والانتقاء والذي يوجد في الحضري الثالث حي سيدي الحاج بحوص مرفوقين وتقديم الأوراق التالية:

عدد 2 صورة من هوية التعريف الوطني.

طلب خطي.

يجب تقديم شهادة التخرج والتي يجب أن تحمل التخصصات الآتية: الرياضيات، الإعلام، العلوم الطبيعية والحياة، العلوم والتكنولوجيا، العلوم والاقتصاد، العلوم التجارية، علوم سياسية.

وثيقة الإقامة.

2 صورة شمسية حديثة للمتقدم.

شهادة ميلاد تحمل رقم 07 حديثة.

يرجى تقديم نموذج بيانات وتحصل عليه من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني من خلال ذلك الرابط.

تقديم ما يثبت اتجاه الرجال من الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون طول الرجال لا يقل عن متر وسبعين سم، بينما السيدات لا يقل عن متر و خمس وستون سم.

المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة توظيف مفتشي الشرطة

في حال القبول النهائي في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة يرجى تقديم هذه الأوراق: