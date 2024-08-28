“800 دينـار فـوريـة هُنـــا anem.dz” كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت وهي واحدة من برامج الدعم العديدة التي تقدمها الحكومة في الجزائر وهي تكون خاصة بالسيدات الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت والهدف من هذا هو مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وأن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة أفضل لدى المواطنين، ولكنها قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى السيدات المتقدمة وهذا من أجل الحصول على الدعم بنجاح وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل فيما هو آت.

الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن الآن لجميع السيدات التقديم على منحة المرأة والحصول على مبلغ شهري، وذلك من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي قامت بتوفيره الجهات المعنية واتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب على السيدة المتقدمة الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل وهذا عبر ذلك الرابط. في الخطوة التالية من قائمة الخدمات يرجى الدخول على خيار منحة البطالة. ثم بعد ذلك قومي بالنقر على أيقونة منحة المرأة. يرجى تعبئة نموذج التقديم وهذا بعد تحديد الولاية التابع لها. قومي برفع الأوراق المطلوبة. أخيرا انقري على زر تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

يرجى التحقق من توافر هذه الشروط لدى طالبي منحة المرأة وهي: