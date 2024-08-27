“انسحاب رويا من المسلسل“ مسلسل المتوحش الموسم الثاني موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل المتوحش الموسم الثاني وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل عدد كبير من المتابعين وذلك بعد نجاح الموسم الأول والذي نجح في أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل حيث تدور قصة المسلسل حول شاب غني ولكن سوف يتم اختطافه من قبل رئيس عصابة وسوف يصبح من أولاد الشوارع وسوف يكون له أصدقاء مقربين، مع تطور الأحداث سوف تتغير حياة هذا الشاب رأسا على عقب، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المتوحش الموسم الثاني

بعد التساؤلات العديدة حول موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني قامت الجهات الفنية المسؤولة بالرد وأوضحت أنه من المتوقع أنه يتم عرضه في اليوم السابع من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد مجموعة من الأحداث الأكثر تطورا، حيث تدور قصة المسلسل حول يامان وهو شاب من عائلة غنية ولكنه سوف يتعرض للخطف وهو في سن صغير ولكن مع تقدم الأحداث سوف يتعرف على عائلته الحقيقة وسوف يذهب للعيش معهم ولكن سوف يجد صعوبة في ذلك، يسعى يامان نحو التعرف على الشخص الذي تسبب في ذلك، الجدير بالذكر أن الموسم الأول انتهى عندما تم إطلاق النار على سرحان.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش الموسم الثاني

تقوم قناة فوكس التركية بعرض المسلسل ويمكن لجميع المتابعين تنزيل القناة ومتابعة المسلسل وهذا عبر القمر الصناعي ترك سات باستخدام ذلك التردد: