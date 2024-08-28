يعتبر براونيز فادج الشيكولاتة من أكثر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص الكبار والصغار وهذا لأنها تتميز بالمذاق الشهي وهذا بسبب جمعها بين الشيكولاتة وحلاوة السكر وقرمشة المكسرات، لهذا ترغب الكثير من ربات البيوت معرفة خطوات تحضير اسرع و الذ واطري براونيز فادج بالشيكولاتة وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.
مكونات تحضير براونيز فادج الشيكولاتة
لابد على ربات البيوت تحضير بعض المكونات البسيطة من أجل تحضير براونيز فادج الشيكولاتة، وهذه المكونات تتمثل في كل من الآتي:
مكونات القاعدة
- زبدة.
- فانيليا.
- بيض.
- دقيق.
- شوكولاتة داكنة.
- سكر.
- كاكاو.
- ملح.
- بيكنج بودر.
مكونات التزيين
- مكسرات مفرومة.
- شوكولاتة ذائبة.
- كريمة مخفوقة.
خطوات تحضير براونيز فادج الشيكولاتة
حتى يتم تحضير براونيز فادج الشيكولاتة فإنه يجب على الأفراد تطبيق الخطوات التالية:
- اولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في إناء مقاوم للحرارة يتم اذابة الشوكولاتة والزبدة في حمام مائي او في الميكرويف مع التقليب كل فترة قصيرة.
- يتم خفق كل من السكر والبيض في اناء اخر حتى يتجانس الخليط.
- في اناء اخر يتم مزج كل من الدقيق، الملح، البيكنج بودر والكاكاو مع بعضهم.
- يضاف خليط الشوكولاتة والزبدة إلى خليط البيض مع الخفق بشكل مستمر.
- يتم اضافة المكونات الجافة بالتناوب مع القليل من الحليب في حاله لزوم الأمر على الخليط السابق حتى يتم الحصول على خليط طري ومتجانس.
- يتم سكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق.
- توضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يتم النضج ويصبح سطحة متماسك مع بقاء المركز طري بعض الشيء.
- يترك البراونيز حتى يبرد ومن ثم القيام بتزينه بالشوكولاتة المذابة والمكسرات وكريمة الخفق.
- يقطع البراونيز ويقدم مع المشروبات الباردة أو الساخنة.