يعتبر براونيز فادج الشيكولاتة من أكثر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص الكبار والصغار وهذا لأنها تتميز بالمذاق الشهي وهذا بسبب جمعها بين الشيكولاتة وحلاوة السكر وقرمشة المكسرات، لهذا ترغب الكثير من ربات البيوت معرفة خطوات تحضير اسرع و الذ واطري براونيز فادج بالشيكولاتة وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.

مكونات تحضير براونيز فادج الشيكولاتة

لابد على ربات البيوت تحضير بعض المكونات البسيطة من أجل تحضير براونيز فادج الشيكولاتة، وهذه المكونات تتمثل في كل من الآتي:

مكونات القاعدة

زبدة.

فانيليا.

بيض.

دقيق.

شوكولاتة داكنة.

سكر.

كاكاو.

ملح.

بيكنج بودر.

مكونات التزيين

مكسرات مفرومة.

شوكولاتة ذائبة.

كريمة مخفوقة.

خطوات تحضير براونيز فادج الشيكولاتة

حتى يتم تحضير براونيز فادج الشيكولاتة فإنه يجب على الأفراد تطبيق الخطوات التالية: