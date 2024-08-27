بعد اضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة الملك سلمان ….. تعرف على مؤشرات تنسيق كليات جامعة الملك سلمان الدولية 2024

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الملك سلمان الدولية 2024، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2024، والخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية بإسم “جامعة الملك سلمان الدولية”، ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم اضافة كلية العلاج الطبيعي لكليات جامعة الملك سلمان الدولية.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الملك سلمان الدولية 2024

ويبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق كليات جامعة الملك سلمان الدولية 2024، والتي تستعد لتستقبل دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتي أعلنت عن الحد الأدنى للقبول وجاء كالتالي:

كليات الطب البشري: 75%.

كليات طب الأسنان: 74%.

كليات الطب البيطري: 66%.

كليات علوم الحاسب: 60%.

كليات العلاج الطبيعي: 73%.

كليات الصيدلة: 70%.

كليات الهندسة: 65%.

كليات الإعلام: 53%.

علوم سينمائية: 53%.

السياحة والفنادق: 53%.

التكنولوجيا الحيوية: 53%.

كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

كليات الآثار: 53%.

الحقوق: 53%.

التمريض: 53%.

التربية: 53%.

الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

رابط التقديم في جامعة الملك سلمان 2024-2025

ويمكنكم التسجيل في جامعة الملك سلمان الدولية من خلال إتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية .

ثم اختر التخصص المراد التقديم اليه.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب على الطلاب المتقدمين دفع رسوم التقديم بقيمة 1500 جنيه .

خطوات الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثانية 2024