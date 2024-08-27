موعد الدخول المدرسي للعام الجديد 2024/2025 في الجزائر وجدول التقويم الدراسي وفقا لوزارة التربية الوطنية

يرغب الطلاب حاليا في معرفة موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2025 في الجزائر، وذلك بعد اقتراب الموعد المتعارف عليه لبدء الدراسة، لذا قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن موعد الرجوع إلى المدارس، كما أوضحت الجدول الزمني المتبع خلال العام الدراسي الجديد، وأوضح الجدول الزمني جميع المواعيد الهامة، التي تعد عبارة عن موعد بدء الدراسة وموعد الانتهاء، بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية التي تقدم طوال العام إلى الطلاب وإلى المعلمين.

موعد الدخول المدرسي في الجزائر

أوضحت وزارة التربية الوطنية موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2024-2025 في الجزائر، وذلك بعد أن استقبلت الكثير من التساؤلات، التي تشير إلى موعد الرجوع إلى المدرسة، لذا أوضحت الوزارة أنه تبعا للجدول الزمني المتبع فإن موعد الرجوع إلى الدراسة سيكون في يوم 21 سبتمبر بالنسبة للطلاب.

أما بالنسبة للمعلمين والإداريين فإن موعد الرجوع لهم سيكون في اليوم السابع من شهر سبتمبر، وبدأ جميع الطلاب بالاستعداد جيدا، وذلك بعد أن تم تحديد موعد الرجوع، وتشهد تلك الاستعدادات شراء المستلزمات المدرسية والزي المدرسي، والعديد من الأشياء الأخرى الهامة.

التقويم الدراسي لعام 2025 في الجزائر

تم الكشف عن التقويم الدراسي أو الخطة الزمنية المتبعة أثناء العام الدراسي الجديد في الجزائر بواسطة وزارة التربية الوطنية، وجاءت الخطة الزمنية متضمنة التفاصيل التالية: