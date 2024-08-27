مفيش وقت.. أخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024-2025 وقيمة المصروفات الدراسية

أخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024-2025، مع اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بدء الطلاب في البحثق على جوجل عن اخر فرصة للتسجيل في الجامعات الأهلية المختلفة على مستوى الجمهورية، تقبل الجامعات الأهلية بأقل المجاميع ولكنها تحتاج إلى مصاريف دراسية عالية، وهناك بعض الطلاب لن يشغلهم قيمة المصاريف وكل ما يشغلهم هو الالتحاق بالكلية التي يريدونها ويحلمون فيها، لقد كشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد فتح باب التسجيل في الجامعات الاهلية وحددت الفترة الزمنية للتسجيل وبعدها لن يستطيع الطلاب التسجيل، خلال التقرير التالي نتعرف معاً على أخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024-2025.

أخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024-2025

تقبل الجامعات الأهلية بمجموع أقل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وهذا ما يجعل الكثير من الطلاب يلجأون للتسجيل بها، مما تصل نسبة القبول في الجامعات الأهلية 50% حيث يوجد أكثر من 10 كليات أهلية، هناك كليات حددت فترة التسجيل أن أول أمس الأحد 25 أغسطس وهي كلية بورسعيد الأهلية وقد تم انتهاء التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية بالأمس الأثنين الموافق 26 من أغسطس 2024 وباقي الكليات يتم انتهاء التسجيل بها نهاية أغسطس الجاري وتحديداً يوم الجمعة 30 من أغسطس 2024

جامعة الملك سلمان الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة الجلالة الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

جامعة العلمين الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025