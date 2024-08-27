فرح أطفالك ونزل الآن تردد قناة ماجد 2024 بجودة HD على القمرين الصناعين نايل سات وعرب سات

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة ماجد 2024 خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها من أفضل قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي وهذا لأنها تهتم بتقديم محتوى هادف يعلم الأطفال الصغار العديد من الأمور الحياتية والدينية، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة إلى جانب كيفية تنزيلها على أجهزة التلفاز.

تردد قناة ماجد 2024 علي النايل سات

تعد قناة ماجد من قنوات الأطفال المتاحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتمكن الأشخاص مشاهدتها على هذا القمر من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ماجد 2024 الجديد على عرب سات

إن تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي عرب سات كالاتي:

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل قناة ماجد على جهاز الاستقبال

يتبع الأشخاص عدد من الخطوات البسيطة من أجل تنزيل قناة ماجد علي اجهزة الاستقبال وهذه الخطوات هي كالاتي: