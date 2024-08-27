زيادة رواتب المتقاعدين 1000 ريال بمناسبة اليوم الوطني السعودي حقيقة أم إشاعة؟.. “التأمينات الاجتماعية” تُجيب

انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة في المملكة، ويرغب الجميع في معرفة حقيقتها، لذا يتم الاستعلام عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1000 ريال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وهذا الخبر انتشر في جميع أنحاء المملكة السعودية، وذلك بعد أن تم تداوله على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لذا يتم البحث عن حقيقته وذلك من خلال عرض الكثير من التساؤلات إلى الهيئة العامة للتقاعد، والتي حرصت على الرد على جميع التساؤلات التي استقبلتها.

زيادة رواتب المتقاعدين 1000 ريال بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يتم البحث حاليا عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1000 ريال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ولهذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح حقيقة هذا الخبر، وأكدت أنه لم يتم الإعلان من قبل أي جهة رسمية عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، وجميع الأخبار التي يتم تداولها حاليا تعد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وشددت الهيئة على أنه في حال تم توفير الزيادة في الرواتب، سيتم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للتقاعد، كما سيتم الإعلان عنها عبر الكثير من الجهات الرسمية عبر الحسابات الخاصة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم التشديد من قبل الهيئة العامة للتقاعد على ضرورة عدم الانسياق وراء أي أخبار تنتشر من أي جهة غير موثوقة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للجميع الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين من خلال منصة الهيئة العامة للتقاعد الإلكترونية، والتي تحتاج إلى تنفيذ بعض الخطوات بها، وهي كالآتي: