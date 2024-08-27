عبر مظلتي PDF.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم العراق

حديث الصباح والمساء في العراق خلال هذه الفترة البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لأن الدعم الذي يحصلون عليه مجزي ويستحق الاهتمام بالبحث عنه، كما أن الكثير من المواطنين يعتمدون عليه في شراء الكثير من الاحتياجات المهمة، ونظراً لسوء الحالة المادية لدى الكثير يلجأ المواطنين للخدمات والمساعدات التي تقدمها هيئة الحماية الاجتماعية،

قبل سابق حصل أكثر من 900 شخص على مساعدات الرعاية من دفعات ووجبات متفرقة على مدار السنوات الأخيرة، وكان دعم الرعاية واحد من المساعدات النقدية التي تم إطلاقها فترة جائحة كورونا لرفع العبء عن الأسر العراقية المتعففة التي توقفت أعمالها بسبب فرض حظر التجوال للحفاظ على السلامة العامة، تابعوا معنا السطور التالي للإطلاع على المزيد فيما يخص أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تستخرج النتائج من المنزل عند الاتصال بالانترنت والدخول على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. اختيار خدمات الحماية الاجتماعية. سجل بيانات وحدد الدفعة المطلوبة. قم بالنقر على أيقونة ابحث الآن.

موعد صدور الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية

موضوع ذات أهمية خلال هذه الفترة وهو موعد صرف الدفعة السابعة، حيث أكدت الوزارة بأن الموازنة المالية هي العائق في عملية صدور المشمولين ولكن جاري العمل على حلها، كما تجدون الكشوفات كاملة بالاسم والمحافظة وموعد الصرف وفقاً للآلية التي تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي تتم عملية الصرف بشكل مستقر،

وقريباُ جداً سوف تزف وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية بشرى سارة لمتقدمي الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية، حيث تضم حيث الدفعة فيما يقارب 70 ألف مستفيد رجال ونساء ,اطفال وتظهر النتائج على الموقع الإلكتروني عبارة عن كشوفات PDF يتم تحميلها عبر الموقع المخصص.