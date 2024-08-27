“هسه spa.gov.iq”.. لينك استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي عموم العراق

ما يتحدث عنه الجميع حاليا في العراق هو كيفية استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك لمعرفة أسماء المقبولين بها، حيث يتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتولى مهمة الإعلان عن أسماء المقبولين، كما تتولى مهمة الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، والتي منها موعد الصرف، وآخر ما أعلنت عنه الوزارة هو إمكانية الاستعلام بشكل إلكتروني عن نتيجة الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

خلال تلك الأيام أصبح بإمكان الجميع استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني، من خلال المنصة التي طرحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تحتاج إلى تنفيذ الخطوات الآتية:

يتم الانتقال أولا إلى منصة مظلتي الرسمية.

من بعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، والتي تحتاج إلى تعبئة البيانات الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يتم عرض لك الواجهة الرئيسية للمنصة والتي يتم الضغط من خلالها على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم عليك بالضغط على خير الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية المقبولة.

يتطلب منك تحديد رقم الوجبة.

ومن بعدها يتم تحديد المحافظة المقيم بها، بالإضافة إلى تعبئة البيانات اللازمة.

ثم يتم الضغط على مربع الاستعلام.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير دائما الشروط اللازمة للتقديم على الدعم، وتلك الشروط من الضروري قراءتها قبل التقديم على الرعاية الاجتماعية، حيث تعد متمثلة في الآتي: