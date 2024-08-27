خلال أيام.. الاستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور وموعد الصرف

يعد دعم الضمان الاجتماعي أحد صور الدعم المميزة التي تقدمه المملكة العربية السعودية لأبنائها ذوي الحاجة كل شهر، وفي ظل اقتراب موعد الصرف لهذا الشهر يهتم مستحقيه بمعرفة خطوات الاستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور، والشروط المفروضة عليه، بالإضافة إلى موعد الصرف، وهذا ما سنسلط الضوء عليه في السطور القادمة.

الاستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور

يأتي من ضمن الاستفسارات التي تطرح حول دعم الضمان الاجتماعي نتائج الاستحقاق وطرق الاستعلام عنها، لذلك وضحت الوزارة كل هذه الأمور وأشارت بأنه يمكن الاستعلام عن هذا الدعم من خلال اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . الضغط على خيار نظام الضمان الاجتماعي المطور. يتم إتمام عملية تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك يتم تحديد زر الاستعلام عن أهلية دعم الضمان الاجتماعي. إضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح منها اسم المستخدم وكلمة المرور. وأخيرًا يتعين النقر على أيقونة الاستعلام والانتظار لعدة ثوان حتى تظهر أمامك نتيجة الاستعلام.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الموعد الذي سيتم فيه صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر، حيث سيكون في أول أيام الشهر وهو يوم الأحد القادم بتاريخ 1 من شهر سبتمبر 2024.

وحينها سيكون بإمكان كل المستفيدين الحصول على الرواتب التي تصرفها لهم وزارة الموارد البشرية بهدف اعانتهم على ظروف الحياة الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها أبنائهم.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

أما بالنسبة لشروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور فهي تتمثل في الآتي: