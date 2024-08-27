“يامان يعود لينتقم” مواعيد عرض مسلسل المتوحش الجزء الثاني 2 على قناة FOX التركية

يترقب ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم مسلسل المتوحش الجزء الثاني 2، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه على القنوات الفضائية وذلك بسبب الأحداث الشيقة التي تألق فيها صناع العمل منذ بداية أولى حلقاته حيث يعرض المسلسل قصة الشاب”يامان” الذي تم اختطافه وهو في سن صغير ويقوم خاطفه برميه في الشارع ويتعرض للكثير من الصعوبات إلا أن يامان نشأ واستطاع أن يكون أسرة صغيرة من أصدقاء الشوارع ليكون لهم الأخ والأسرة والسند، وبعد مرور عدة سنوات يلتقي يامان بعائلته الأصلية ويكتشف أن الذي قام بـ اختطافه هو زوج والدته ويقرر أن ينتقم منه.

مواعيد عرض مسلسل المتوحش الجزء الثاني 2

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المتوحش الجزء الثاني 2 أنه تم البدء في تصوير حلقات الموسم الثاني، والذي من المتوقع أن يشهد الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة، والذي يكون فيها يامان قد قرر أن ينتقم من زوج والدته الذي حرمه من العيش في أسرة غنية وقرر أن يلقيه في الشارع ليواجه الكثير من الصعوبات التي جعلته يفكر في الإنتقام منه بشدة، ويسعى عدد كبير من التعرف على الأحداث الجديدة بعد أن انتهت الجزء الأول بالطلقة التي أطلقها يامان على سرحان، وأكدت الشركة المنتجة أنه من المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل المتوحش بداية من شهر أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش الجزء الثاني

حيث يمكنكم متابعة أحداث مسلسل المتوحش الجزء الثاني على قناة FOX التركية، والتي يمكنكم استقبال ترددها من خلال الجدول الآتي: