الدفعة الجديدة.. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 2024

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، نظرًا لتساؤل الكثير من المواطنين عن الموعد في نهاية كل شهر، بالرغم من أنه قد تم تحديد اليوم الأول من من كل شهر ميلادي كموعد لصرف الدعم، ولكن يخشى البعض أن يحدث أي تغيير باعتبار أنه قد يتوافق ذلك اليوم مع عطلة رسمية أو أسبوعية فيتم تأجيله أو تعجيله، والحصول على الدعم في يوم آخر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدعم الذي تقدمه ليتم صرفه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وبناءًا على ذلك سيتم صرف دعم شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل بتاريخ 1 سبتمبر 2024 والذي يوافق يوم 28 صفر 1446.

ومن المقرر نزول الدعم في الساعة الثانية عشر صباحًا، ولكن الموعد قد يختلف اختلاف بسيط من بنك إلى آخر.

والجدير بالذكر، أن الموعد المحدد لصرف الدعم لا يقتصر على يوم واحد بل إنه مستمر حتى اليوم العاشر من الشهر.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

وقد حددت الوزارة مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور. إرفاق كلمة المرور واسم المستخدم من أجل الدخول. من الصفحة الرئيسية نقوم باختيار القائمة الرئيسية وتختار بعدها أيقونة الإجراءات. ومن خلال رمز العين الموجود في أسفل قائمة الإجراءات، سيكون بإمكانك التوجه إلى صفحة بيانات الأهلية. وبهذا يمكنك الاستعلام عن كل البيانات الخاصة بالأهلية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم إصدار نتيجة استحقاق الدعم قبل أيام من موعد الصرف وبالتحديد في يوم 27 من الشهر، حتى يتسنى للبعض تقديم الاعتراض على النتيجة إن كانت لا تتوافق مع حالته الراهنة.