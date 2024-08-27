“تم الاستلام بنجاح “.. رسميا طلب البطاقة الذهبية بعد تحديث موقع بريد الجزائر carte edhabia 2024

البطاقة الذهبية تعد من أبرز وأهم الوثائق في الجزائر التي يرغب الكثير في الحصول عليها لما لها من مميزات عديدة، وعند انتهاء مدة صلاحيتها يجب أن يقوم المواطن بتجديد البطاقة الذهبية الاستفادة من تلك المميزات حيث أوضحت البريد الجزائري الشروط والمستندات المطلوبة لتجديد البطاقة، كما أتاح تجديد البطاقة الذهبية بشكل إلكتروني عبر موقع البريد الجزائري عبر الإنترنت وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية تجديد البطاقة الذهبية.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

هيئة البريد العامة في الجزائر أوضحت خطوات تجديد البطاقة وجاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب هيئة بريد الجزائر.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات البطاقة الذهبية.

اضغط على تجديد البطاقة.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم إرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

قم بسداد الرسوم المقررة.

أخيراً اضغط على تجديد البطاقة.

شروط تجديد البطاقة الذهبية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها هيئة البريد الواجب توافرها لتجديد البطاقة الذهبية وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

امتلاك المتقدم لحساب بنكى فعال.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

تقديم الطلب بشكل إلكتروني.

المستندات اللازمة لتجديد البطاقة الذهبية 2024

في السياق نفسه أعلن البريد الجزائري عن المستندات والوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة الذهبية وجاءت على النحو التالي: