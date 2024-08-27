بالرقم القومي.. حقيقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 للحصول على 1000 جنيه من وزارة القوى العاملة

حقيقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 التي يبحث عنها ملايين المواطنين من جميع المحافظات، وهذا البحث لن يأتي إلا بعد أن قامت عدة مواقع وصفحات على فيس بوك بنشر أخبار بأن وزارة القوى العاملة تقوم بصرف مبلغ 1000 جنيه للفئات الأكثر استحقاقاً، ولكن الكثير من المواطنين لا يثقون كثيراً في هذه الأخبار لأن قبل سابق وقامت بعض الصفحات بنشر نفس الأخبار

حيث قامت الوزارة نفيها بشكل رسمي وزارة القوى العاملة لمنع التلاعب بعقول المواطنين في ظل ظروفهم الصعبة، منحة العمالة قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عنها لأول مرة في عام 2020 وكانت بقيمة 500 جنيه وتم صرف 6 دفعات متفرقة بإجمالي 3000 جنيه عن طريق التسجيل الإلكتروني، اليوم نوضح لكم أهم التفاصيل عن حقيقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

حقيقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

بسبب انتشار أخبار كثيرة الساعات الماضية على جوجل والصفحات المختلفة عن منحة العمالة وعودة التسجيل لصرف مبلغ وقدره 1000 جنيه، نؤكد لكم من خلال موقعنا البديل بأن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ولم تعلن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة عن صرف أي منحة جديدة نظراً للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد وتحذر المواطنين أن يتعرضون لأي تلاعب أو غش، وعدم الأفصاح بأي بيانات شخصية لأي شخص.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لتحري الدقة من الأخبار المتداولة عن منحة العمالة بشكل أوضح من المصدر الرسمي يرجى اتباع ما يلي: