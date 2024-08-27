“الوجبة الأخيرة” اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات …. والشروط اللازمة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، والتي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة، ويهتم الكثير من المواطنين بالإطلاع على الكشوفات الجديدة، والتي أكدت وزارة العمل أنها تلقت الكثير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهو من أهم وأشهر برامج الدعم النقدي التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ما هو برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وصرح الدكتور”أحمد الأسدي” وزير العمل العراقي أن الوزارة تهتم بمساهدة عدد كبير من الأسر العراقية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد خلال الشهور الماضية، وأعلن أن الوزارة انتهت من رفع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر وتجنب الذهاب للمكاتب والهيئات الحكومية والتعرض للإزدحام خاصة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض ، وإليكم خطوات الاستعلام….

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

توجه للصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

اختر الوجبة الأخيرة.

ثم انقر على تحميل الكشوفات.

يجب عليك الانتظار قليلاً حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

أما في حالة عدم عثورك على اسم المستفيد يجب انتظار تحميل باقي الكشوفات.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: