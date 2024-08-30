“هُنــــا 4000 دولــار فــوري fcms.cbl.gov.ly“ 4000“ التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 لحجز العملات الأجنبية

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين في ليبيا حجز العملات الأجنبية والحصول عليها بكل سهولة وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة داخل الدولة وهذا يساعد في توزيع هذه العملات بشكل عادل سواء على المواطنين أو المؤسسات ويجب العلم أنه يتم توفير هذه العملات من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على جميع الإحتياجات الخاصة بهم، كما قامت الحكومة بوضع مبلغ محدد يتم الحصول عليه وهذا يكون وفق عدة شروط وذلك ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

حجز العملات الأجنبية

يرغب عدد كبير من المواطنين بحجز العملات الأجنبية وهذا من أجل العديد من الأغراض المختلفة والتي تتمثل في العمل أو المعاملات التجارية أو التعليم لذلك قامت الحكومة بإمكانية إتمام عملية الحجز بكل سهولة وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يرجى زيارة الصفحة الرسمية لحجز العملات وهذا عبر الرابط التالي. ثانيا قم بالضغط على زر إنشاء حساب وقم باتباع الخطوات الموضحة أمامك. ثالثا يرجى إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر ثم اضغط على تأكيد. رابعا سوف يصلك رمز تحقق قم بكتابتها في الحقل المخصص. خامسا قم بكتابة الرقم البنكي الخاص بك. أخيرا قم بتحديد المبلغ الذي تريده ثم اضغط على حجز.

شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا

يرجى التحقق من توافر تلك الشروط عند عملية حجز العملات الأجنبية: