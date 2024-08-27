المراحل الأساسية.. دليل شامل للإجراءات والخطوات للحصول على الإيواء الجامعي للطلاب الجدد بالجزاائر

بعد اجتياز الطالب امتحان البكالوريا بنجاح، يحصل على فرصة الإقامة الجامعية عبر مصلحة الإيواء، تتضمن هذه العملية تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية خلال فترات محددة من بداية السنة الدراسية، حيث يتم التحقق من هذه الوثائق لضمان استحقاق الطالب للإقامة.

الوثائق المطلوبة للحصول على الإيواء

يتعين على الطالب تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية:

نسخة من شهادة البكالوريا

نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية

نسخة من شهادة التسجيل في الجامعة

شهادة الميلاد

شهادتان طبيتان (عامة وصدرية)

شهادة إقامة

وصل دفع فاتورة الكهرباء والغاز (للطلبة القاطنين خارج دائرة باتنة)

ظرفان بريديان يحملان اسم وعنوان الطالب

أربع صور شمسية

تعهد ولي مصادق عليه

أقسام مصلحة الإيواء

تنقسم مصلحة الإيواء إلى فرعين رئيسيين:

فرع توفير الإيواء، يهتم بإحصائيات الطلبة الجدد واستقبال ملفاتهم، ويعمل على توفير السكن للطلاب.

فرع تسيير الإيواء، يتابع حالة الطالب بعد منحه حق الإقامة، ويهتم بجميع الشؤون المتعلقة بإقامته داخل المؤسسة.

المراحل الأساسية للحصول على الإيواء

تمر عملية الإيواء بعدة مراحل أساسية، تشمل:

منح مقرر السكن: يتم تحديد موعد التحاق الطالب بالإقامة الجامعية من خلال مقرر صادر عن المديرية. الفحص الطبي: يتوجه الطالب إلى العيادة لإجراء فحص طبي يثبت سلامته، وبعده يوقع طبيب الإقامة على قرار منح السكن. دفع حقوق الإيواء: بعد الحصول على الموافقة، يدفع الطالب رسوم الإيواء لدى وكيل الإيرادات، حيث يحصل على بيان التجهيز الذي يحدد جناحه ورقم غرفته. استلام اللوازم: يتوجه الطالب إلى مصلحة النظافة والصيانة لاستلام المفتاح، الطاولة، الكرسي، والمطرح، ثم يتصل برئيس المخزن لاستلام تجهيزات الغرفة الأخرى مثل الوسادة، الإيزار، والغطاء. الاستقرار في الغرفة: بعد استكمال جميع الإجراءات، يتوجه الطالب إلى غرفته ليبدأ مرحلة جديدة من حياته الجامعية.

تضمن هذه الخطوات حصول الطالب على جميع الخدمات التي يحتاجها للإقامة الجامعية بشكل سلس ومنظم، مما يتيح له التركيز على دراسته والاستفادة القصوى من حياته الجامعية.