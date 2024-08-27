بسعر مُذهل ومزايا مبهرة .. مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G عيوب ومميزات

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق الهاتف الجديد Oppo Reno 8T 5G في الأول من فبراير عام 2023، حيث يأتي بمواصفات عالية الجودة، كما يتميز سعر أوبو رينو 8 تي 5 جى بأنه مناسب وأقل من أسعار الهواتف المنافسة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G

يدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـ NFC .

يدعم الهاتف شريحتين من نوع نانو SIM.

يدعم أنظمة الاتصالات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).

الهاتف يأتي بأبعاد 162.3 × 74.3 × 7.7 ملم ووزنه 171 جرام.

تتميز الشاشة بتصميم ثقب في المنتصف وتميل عند الحواف، وهي من نوع AMOLED بمقاس 6.7 إنش وجودة FHD+ بدقة 1080×2412 بكسل وكثافة تبلغ 394 بكسل لكل إنش، كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz وتأتي مع طبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، إضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة مليار لون وتصل ذروة سطوعها إلى 950 شمعة.

الهاتف متوفر بعدة إصدارات من الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية كما يلي:

– الإصدار الأول يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

– الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X.

– يدعم الهاتف أيضًا إمكانية توسيع المساحة التخزينية من خلال استخدام بطاقة ميموري.

– الإصدار الأول يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X. – الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X. – يدعم الهاتف أيضًا إمكانية توسيع المساحة التخزينية من خلال استخدام بطاقة ميموري. يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 695 5G بتقنية 6 نانو، بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Adreno 619، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Xiaomi Poco X4 Pro 5G وهاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4.

تتضمن الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.7. أما الكاميرا الثانية، فهي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/3.3 وتستخدم للميكروسكوب، بينما الكاميرا الثالثة، فتأتي أيضًا بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4، وتخصص للعزل، بالإضافة إلى فلاش LED أحادي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف ميزة التصوير البطيء (Slow Motion) بجودة HD بدقة 720 بكسل ومعدل 120 إطار في الثانية.

يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

يدعم صوت ستريو .

الواي فاي يتوفر بترددات a/b/g/n/ac ويستفيد من ميزة النطاق المزدوج.

يأتي البلوتوث بإصدار 5.1، بالإضافة إلى دعمه لخصائص A2DP وLE وaptX HD.

مميزات Oppo Reno 8T 5G