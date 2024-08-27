بــالــزيادة 5%.. سلم “رواتب المتقاعدين“ ورابط الاستعلام عن الراتب mtess.gov.dz

يرغب عدد كبير من المستفيدين بالجزائر بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لذلك قامت الجهات المعنية بالرد عليكم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، والجدير بالذكر أن راتب التقاعد هو عبارة عن مساعدة مالية تمنحها الحكومة لكبار السن والذين توقفوا عن العمل بسبب التقدم في العمر وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها، ولكن يجب العلم أن هذا يتم وفق عدة شروط.

رواتب المتقاعدين

يجب العلم أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر وكان ذلك في شهر مايو السابق ويجب العلم أن قيمة الزيادة تختلف من شخص لآخر وهذا على حسب القيمة الأساسية للراتب، حيث أنه سوف يحصل العاملين الذين رواتبهم أقل من 20.000 دينار على زيادة قيمتها ألف دينار، بينما الموظفين الذين رواتبهم تتعدى 20.000 دينار سوف تكون قيمة الزيادة 800 دينار، المتقاعدين الذين رواتبهم ما بين خمسين ألف دينار وحتى ثمانين ألف دينار سوف تكون الزيادة المقررة بنسبة 3٪، بينما الذين رواتبهم تتعدى 80 ألف دينار سوف يحصلون على زيادة بنسبة 2٪.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

يجب أن يكون المتقاعد قضى مدة عمل لا تقل عن خمسة عشر عام داخل المؤسسة وأن يكون بلغ سن التقاعد بالفعل وهي من الشروط الهامة من أجل الحصول على راتب التقاعد، يمكن للجميع الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال إجراء هذه الخطوات: