رابط الاستعلام عن موعد نزول تكافل الطلاب 1446 السعودية ….والشروط اللازمة للتسجيل takaful

رابط الاستعلام عن موعد نزول تكافل الطلاب 1446 السعودية،من أهم الأمور التي تتزايد عنها عنليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، وتسعى الحكومة السعودية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر السعودية الغير قادرة على توفير احتياجات المدارس، سواء الكتب الدراسية أو الملابس كمساعدة للأسر الغير قادرة على شراء مستلومات المدارس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نزول تكافل الطلاب 1446، والشروط اللازمة .

موعد نزول تكافل الطلاب 1446

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي عن موعد نزول تكافل الطلاب 1446، والتي جاءت كالتالي:

الدفعة الأولى أول الفصل الأول وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

أما الدفعة الثانية سوف تكون أول الفصل الدراسي الثاني، وذلك فى خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2025.

خطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1446

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل.

اضغط على تسجيل الدخول في حالة وجود حساب.

أما في حالة عدم وجود حساب يجب فتح حساب جديد.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

كتابة الرمز في المكان المخصص له وقم بالضغط على ايقونة متابعة.

في النهاية اضغط على “تسجيل”.

شروط الحصول على دعم تكافل الطلاب