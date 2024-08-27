ملعب مدينة المجمعة يشتعل.. النصر يتأهب للفيحاء في مواجهة نارية بالدوري السعودي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية إلى ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، حيث يتأهب فريق النصر لمواجهة الفيحاء في جولة مثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي “روشن” بعد تعثره في الجولة الأولى أمام الرائد، يسعى النصر لتعويض هذا السقوط والعودة إلى طريق الانتصارات بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كيف تحجز تذكرتك لمشاهدة هذا اللقاء الحاسم؟

زيارة موقع نادي الفيحاء الإلكتروني.

اختيار قسم التذاكر من القائمة الرئيسية.

تحديد المباراة المطلوبة من الصفحة المخصصة.

النقر على زر الحجز.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.

اختيار فئة التذاكر من القائمة المتاحة.

تحديد المقعد المفضل.

اختيار طريقة الدفع الملائمة.

الضغط على زر الدفع لإتمام العملية.

حفظ التذكرة بعد إتمام الشراء.

النصر أمام الفيحاء موعد مع الحسم

مواجهة الغد لن تكون مجرد مباراة، بل اختبار حقيقي لإصرار النصر على المنافسة على اللقب الجماهير تتطلع لرؤية فريقهم يعيد هيبته على أرض الملعب، خاصة بعد التعادل المخيب أمام الرائد، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو لهدف رائع لكن رغم هذا التألق، لم ينجح النصر في اقتناص النقاط الثلاث، ليبقى التحدي الأكبر أمام الفيحاء في هذه الجولة الثانية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الدوري السعودي على موعد مع الإثارة، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي ولمتابعة هذه المباراة الملحمية، يمكنكم مشاهدة اللقاء عبر قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري لهذا الموسم.

التشكيلة المتوقعة للنصر

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مختار علي، أوتافيو مونتيرو، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

استعدوا لمواجهة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والحماس، حيث يأمل النصر في إشعال مدرجات ملعب مدينة المجمعة بانتصار يعيد لهم الثقة والطموح في هذا الموسم.