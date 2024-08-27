“بأسهل طريقة” شحن كارت الكهرباء عبر تطبيق فوري.. أشحن كارتك من بيتك

يرغب العديد من المواطنين في القيام بشحن كارت الكهرباء، عبر الطرق المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أن الشحن أصبح من السهل إجراءاه عبر التطبيقات المخصصة، وتكون الطريقة الأمثل لدفع الفاتورة، هي الذهاب إلى مقر شركة الكهرباء، مما تُخفض عن المواطن قيمة دفع الرسوم التي تصل في بعض الأحيان إلى 2% من قيمة الشحن، وعليه سنتعرف معًا على أبرز هذه الطرق، بحيث يقوم بإتمامها المواطنين الراغبين في شحن خدماتهم.

كيفية شحن كارت الكهرباء

يمكنك القيام بشحن كارت الكهرباء عبر تطبيق فوري، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالتوجه إلى أقرب فرع فوري.

ثم يتم النقر على زر “الخدمات”.

ليتم اختيار “شحن كارت الكهرباء”.

مع اختيار المنطقة.

النقر على زر “طريقة الدفع”.

بحيث تتمكن من إدخال بيانات الدفع والقيمة المستحق سدادها.

النقر في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

شحن كارت الكهرباء عبر المحافظ الإلكترونية

كما يسهل القيام بشحن الكهرباء عبر المحافظ الإلكترونية المخصصة لذلك، وذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو التالي:-