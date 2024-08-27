حرمان نهائي.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء تسبب فى ايقاف دعم حساب المواطن.. اعرفها فورا

حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لمساعدة الوالدين ورفع مستوى معيشة أبنائهم، إلا أن العديد من المستفيدين من هذا البرنامج يصابون بالدهشة عندما يتم إيقاف الدعم لأسباب لا علاقة لها بأهليتهم من الموارد البشرية، مما يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب إيقافه، وفي هذا المقال سنتناول حالات إيقاف حساب المواطن.

حالات إيقاف حساب المواطن

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قائمة بجميع الحالات التي تم إيقاف حساب المواطن فيها، وفي حال تمكن المستفيد من تقديم أحد هذه التوضيحات، سيتم إيقاف الدعم، وهيا كالتالي:

في حال تغيير أي من بيانات المستفيد ولم يتم تحديثها أو تحديثها في قائمة بيانات الشخص في حساب المواطن، يتم إيقاف البرنامج مؤقت للمستفيد، وبعد تحديث البيانات، يمكن للمستفيد استئناف تلقي الدعم.

في حال وفاة المستفيد الأول يتم إيقاف حساب المواطن الخاص بالمستفيد بشكل دائم.

أما في حال تقديم المستفيد معلومات خاطئة في الطلب لإدراج نفسه كمستفيد يتم إيقاف الدعم فورا.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يتم تحديد مبلغ الدعم لكل شخص يتلقى الدعم بناءً على عمره وحالته كفرد مستقل أو تابع، وهذا يعني أن قيمة استحقاق حساب المواطن لا يتم اختيارها عشوائي من خلال ما يلي: