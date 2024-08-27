شلون تكدر تستعلم عن أسماء الناس المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق بكل سهولة؟

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، ولذلك تم تصميم برنامج الرعاية الاجتماعية ليقدم الدعم للأسر والأفراد المستحقين، ولكن كيف يمكن للمواطنين معرفة ما إذا كانوا مشمولين في الوجبات الأخيرة من هذا البرنامج؟ وما هي الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسمائهم؟

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يرغبون في التحقق من قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فإن الحكومة العراقية قد سهلت عليك الأمر من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية. لكن كيف يمكنك الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة؟

أولاً، قم بزيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية.

ثانيًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك.

ثالثًا، توجه إلى قسم “برامج مظلتي” على المنصة.

رابعًا، اختر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.

خامسًا، حدد المحافظة التي تقيم فيها.

سادسًا، اختر رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

سابعًا، أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

أخيرًا، اضغط على أيقونة “بحث” لعرض النتائج.

ما هي شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية؟

تسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين ولكن ما هي هذه الشروط؟

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

يجب ألا يكون للمتقدم استفادة سابقة من برامج دعم حكومية.

عدم وجود دخل شهري كافٍ أو وظيفة حكومية.

عدم امتلاك عقارات ذات قيمة مرتفعة.

يجب تقديم جميع الوثائق التي تثبت أهلية المتقدم للحصول على الدعم.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية؟

لكي تكتمل عملية الاستحقاق، يحتاج المواطن إلى تقديم مجموعة من الوثائق، لكن ما هي هذه الوثائق بالتحديد؟

بطاقة السجل المدني الخاصة بالمتقدم.

وثائق الطلاق للسيدات المطلقات.

وثيقة الزواج للأرامل لإثبات حقوقهم.

وثائق صحية لذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة من الهيئة الصحية المختصة في العراق.

من خلال هذه الخطوات والشروط، يمكن للمواطنين التأكد من استحقاقهم للدعم والحصول على المساعدة التي يحتاجونها.