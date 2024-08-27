سلى أطفالك بأحلى الحكايات.. استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تردد قناة توم وجيري، وهي القناة الأكثر مشاهدة من قبل الكبار على الأطفال بسبب محتواها الترفيهي الذي يتضمن أفلام ومغامرات مسلية مثل بطولة القط توم والفأر جيري ومع التحديثات المتكررة، يحتاج المشاهدون إلى معرفة الترددات الجديدة لقنواتهم المفضلة و قناة توم وجيري هي الأكثر أهمية للأطفال لتوفير أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

تردد قناة توم وجيري

من أجل ضمان جودة المشاهدة المثالية، يحرص الآباء على التعرف على أحدث التحديثات للقنوات المفضلة لديهم وتنزيلها مرة أخرى على أجهزتهم، ويعد تردد قناة توم وجيري من أهم هذه الترددات لأنه يضمن للأطفال متعة مسليه وممتعة بفضل برامج القناة الرائعة.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تم تطبيق أحدث التعديلات على تردد قناة توم وجيري لضمان مشاهدة ممتعة من حيث جودة الصوت والصورة، يجب أن تكون على دراية بالتردد الجديد، وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة: 12149 .

رقم الكود: 27500.

الاستقطاب العمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة توم وجيري علي العرب سات

يمكنك تنزيل القناة من قمر عرب سات من خلال إدخال التفاصيل التالية:

اسم القناة: توم وجيري.

عرب سات هو القمر الصناعي.

تردد القناة: 11315 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: في الاتجاه الرأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة تثبيت القناة على أجهزتك

يجب القيام بالإجراءات التالية لتثبيت و تعديل قناة توم وجيري على جهازك والحصول على أفضل جودة للصورة والصوت: