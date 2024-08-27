سلي أطفالك في المنزل.. تردد قناة ماجد للأطفال على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.. اضبط التردد الآن

تعد قناة ماجد واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، ونجحت القناة منذ إطلاقها في جذب ملايين الأطفال بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الهادف الذي يمزج بين المرح والفائدة، وتحمل القناة اسم ماجد نسبة إلى مجلة ماجد الشهيرة التي كانت وما زالت جزءا من ذاكرة أجيال متعددة، والهدف الأساسي من القناة تعزيز القيم والأخلاق الحميدة من خلال البرامج الموجهة للأطفال، ويتميز محتوى القناة بالتنوع، حيث يشمل الرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية، والمسابقات، وكل ما يثري خيال الأطفال ويطور مهاراتهم.

تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات

للحصول على قناة ماجد للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك تحتاج إلى ضبط التردد الصحيح على القمر الصناعي، ويمكنك متابعة القناة على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة ماجد للأطفال

لإضافة قناة ماجد للأطفال إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال.

قم باختيار أيقونة التثبيت أو ضبط القنوات.

ابحث عن الخيار الذي يسمح لك بإضافة قناة جديدة أو البحث عن تردد جديد.

قم بإدخال التردد مع ضبط الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة احفظ التغييرات وأضفها القناة إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.

بهذه الطريقة يمكنك ضبط قناة ماجد للأطفال بسهولة على جهاز الاستقبال ليتمكن أطفالك من الاستمتاع بمحتوى تعليمي وترفيهي آمن ومفيد.