احتفل بذكرى ميلاد النبي.. موعد المولد النبوي الشريف لعام 2024 وأبرز عبارات التهنئة للأهل والأصدقاء بمناسبة هذا اليوم

يعد المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث تحيي هذه الذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء برسالة الإسلام نورا وهدى للبشرية، وتحظى هذه المناسبة بأهمية خاصة في قلوب المسلمين كونها تذكرهم بالقيم النبيلة والأخلاق العظيمة التي جسدها النبي الكريم في حياته، ويتجدد في كل عام الاهتمام بهذه الذكرى العطرة فتقام الاحتفالات، وتتلى الأناشيد الدينية، وتقام الدروس والمحاضرات للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

يختلف موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من عام لآخر نظرا لأنه يعتمد على التقويم الهجري، وفي عام 2024 يتوقع أن يوافق المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 الذي يوافق 12 من ربيع الأول، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في العديد من الدول الإسلامية، حيث تقام الفعاليات الدينية والاجتماعية احتفالا بهذه الذكرى المباركة، ويستعد المسلمون لهذا اليوم بإقامة الصلوات وقراءة القرآن وتبادل التهاني فيما بينهم.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

تعتبر عبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف وسيلة جميلة لتبادل الفرحة بهذه المناسبة بين الأصدقاء والأهل، وأبرز العبارات كالتالي: