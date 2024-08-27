استقبل القناة فورا.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات.. لعشاق المسلسلات التركية

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التلفزيونية البارزة في الجزائر والعالم العربي، حيث تقدم مزيج مميز من البرامج والمسلسلات التي تهم مختلف فئات المشاهدين، ونجحت القناة منذ إطلاقها في جذب جمهور واسع بفضل تنوع محتواها وجودته، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين القنوات الفضائية العربية، وسوف نعرض لكم تردد القناة على نايل وعرب سات.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات المشاهدين من مختلف الأعمار، وتشتهر القناة بعرضها للمسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلى جانب ذلك تقدم القناة برامج دينية وثقافية واجتماعية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، وبرامج الأخبار والتحليلات السياسية تأخذ حيز هام على شاشة قناة الفجر مما يجعلها مصدر موثوق للمعلومات المحلية والدولية، وتقدم القناة أيضا المحتوى الترفيهي والرياضي لتغطي جميع اهتمامات الجمهور الجزائري والعربي بشكل عام.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات

يمكن للمشاهدين في الجزائر ومختلف أنحاء العالم العربي استقبال قناة الفجر الجزائرية بسهولة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ولضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك استخدام الترددات التالية:

التردد على نايل سات

التردد: 12646.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ولضبط القناة كل ما عليك فعله هو إدخال هذه الترددات في جهاز الاستقبال الخاص بك، ومن ثم البحث عن القناة لتتمكن من متابعة محتواها المتنوع والجذاب.