هاتف فخم من هونر.. مواصفات وسعر هاتف HONOR 50 بمواصفات خيالية.. هاتف مدعوم بخدمات جوجل

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الجديد HONOR 50، والذي يعتبر علامة فارقة في مسيرة الشركة كأول جهاز يأتي مدعوم بالكامل بخدمات جوجل بلاي بعد انفصالها الرسمي عن هواوي، ويتيح هذا الدعم لهاتف HONOR 50 الاستفادة الكاملة من خدمات جوجل مما يجعله خيار جذاب لمحبي هواتف أندرويد الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الخدمات.

مواصفات هاتف HONOR 50

يأتي هاتف HONOR 50 بمواصفات مميزة تجعله منافس قوي في فئته، والمواصفات كالتالي:

المعالج Snapdragon 778G 5G ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر.

التخزين والذاكرة يتوافر الجهاز بخيارين 128 جيجابايت تخزين مع 6 جيجابايت رام أو 256 جيجابايت تخزين مع 8 جيجابايت رام.

كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، مع عدسات إضافية بدقة 8، 2، 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

شاشة من نوع OLED بحجم 6.57 بوصة، وبدقة FHD+، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

نظام التشغيل أندرويد 11.

البطارية بسعة 4300 مللي أمبير.

مميزات هاتف HONOR 50

يتميز هاتف HONOR 50 بالعديد من الخصائص التي تجعله خيار ممتاز للمستخدمين، والمميزات كالتالي:

شاشة OLED منحنية تدعم الشاشة مليار لون مع معدل تحديث 120Hz، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وألوان زاهية.

شحن سريع بقوة 66 واط حيث يعد هذا الشحن السريع ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية مما يتيح شحن البطارية بسرعة فائقة.

معالج Snapdragon 778G يتيح للهاتف تقديم أداء متميز حتى مع التطبيقات والألعاب الثقيلة.

عودة دعم خدمات جوجل بلاي يعتبر من أهم مميزات هذا الهاتف بعد فترة من عدم توفرها على أجهزة هونر.

يتميز الهاتف بخفة وزنه وتصميمه الأنيق الذي يجعله سهل الاستخدام.

الكاميرات تدعم ميزة Multi Video مما يعزز من تجربة تصوير الفيديوهات الشخصية VLogs.

سعر هاتف HONOR 50