وزارة الدفاع الجزائرية.. خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل.. سجل الآن

تعد وزارة الدفاع الجزائرية من أهم المؤسسات الحكومية التي تسعى إلى حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، وقامت وزارة الدفاع الجزائرية بالإعلان عن شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري لعام 2024، حيث يعتبر الالتحاق بالجيش حلم كبير للعديد من الشباب الجزائري نظر للمزايا العديدة التي يحصل عليها المتقدمون وذلك تقديرا لما يقدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، ولتسهيل عملية التسجيل والانضمام إلى الجيش، قامت وزارة الدفاع الجزائرية بتوضيح الشروط والمتطلبات الضرورية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

للانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة الشروط الأساسية التي حددتها وزارة الدفاع، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 و22 سنة مع وجود بعض الاستثناءات للتخصصات الفنية والطبية.

يشترط أن يكون المتقدم لائق بدنيا وصحيا بما يتناسب مع المعايير التي يحددها الجيش.

يتطلب الجيش حد أدنى من المؤهلات التعليمية والتي تختلف حسب التخصص المطلوب، وعادة يطلب شهادة التعليم الثانوي كحد أدنى.

يجب أن يكون المتقدم غير متورط في أي أنشطة إجرامية أو مخالفات قانونية ويجب أن يتمتع بسجل جنائي نظيف.

طريقة التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

عملية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري تتطلب من المتقدمين اتباع بعض الخطوات الرسمية لضمان إتمامها بنجاح، والخطوات كالتالي: